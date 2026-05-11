Victoria Beckham ha condiviso che, insieme al marito, tiene molto a riunirsi ogni sera alle 18 per cenare tutti insieme. La stilista e imprenditrice ha spiegato che questa abitudine è importante per loro, sottolineando l'importanza di comunicare in famiglia. L'appuntamento serale è diventato una costante per mantenere un momento di condivisione e dialogo tra i membri della famiglia.

Nel corso dell'intervista, Victoria Beckham ha spiegato: «Comunicare in famiglia è fondamentale. Ogni sera alle 18 ci riuniamo a tavola per cena. A meno che uno di noi non sia via per lavoro, la regola è che ceniamo sempre tutti insieme». Quindi l'ex Posh Spice ha aggiunto: «Siamo piuttosto tradizionalisti, più di quanto la gente creda». La cena in casa Beckham esclude l'uso della tecnologia. «A tavola nessuno di noi sta al cellulare: siamo riuniti per raccontarci quello che è successo durante la giornata. Essere molto uniti è davvero qualcosa di importante per noi». Victoria Beckham ha poi riflettuto su ciò che spera di aver trasmesso ai suoi quattro figli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Beckham: «Comunicare in famiglia è fondamentale, ogni sera alle 18 ci riuniamo a tavola per cena»

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