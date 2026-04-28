Il museo sotto le stelle

In occasione di Amico Museo 2026, il Museo degli Strumenti di Fisica dell'Università di Pisa rimarrà aperto per un pomeriggio e una serata dedicati allo studio dell’universo. L’evento offre l’opportunità di visitare le esposizioni e partecipare a iniziative legate alla fisica e all’astronomia. Durante l’apertura serale, il museo sarà accessibile al pubblico in orari che prevedono anche momenti sotto le stelle.

In occasione di Amico Museo 2026, il Museo degli Strumenti di Fisica dell'Università di Pisa apre le porte per un pomeriggio e una serata dedicati allo studio dell’universo. Saranno ripercorse la storia e la scienza dei telescopi e delle osservazioni astronomiche con dimostrazioni e installazioni.🔗 Leggi su Pisatoday.it Touring the Musical Instrument Museum in Scottsdale Arizona Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, oh che succede: Scanzi porta le parole tra i tasti e il Casentino diventa un salotto sotto le stelle Marco Masini è il primo nome di Mont’Alfonso sotto le stelleLucca, 10 marzo 2026 - È Marco Masini il primo nome di Mont’Alfonso sotto le stelle 2026, il festival che ogni estate anima antiche fortezze e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Musei civici Casa degli Umiliati; Sotto il segno di Maria Giovanna Battista |; Tornano gli AperiJazz al bistrot del Museo del Violino; Corpo, Mente, Scienza: Yoga al Museo. Al via la nuova edizione di Osio Sotto. Il romanzo della storiaGiunto ad una piena maturità operativa, a due anni dall’apertura, il museo Ruralia di Osio Sotto (in via Torquato Tasso, 2) propone la seconda stagione di Osio Sotto. Il romanzo della storia. bergamonews.it Le rosse sfilanoUn giorno speciale per celebrare un mito che unisce generazioni: Osio Sotto si tinge di rosso e accoglie il fascino intramontabile delle Ferrari in un evento che fonde passione, eleganza e motori. Sca ... ecodibergamo.it NAPOLI SOTTO TERRA: IL MUSEO PIÙ LUNGO D'EUROPA! Sapevi che la metropolitana di Napoli nasconde un tesoro unico Le Stazioni dell'Arte sono vere e proprie gallerie d'arte contemporanea, con mosaici, sculture e installazioni di maestri come Sol Le - facebook.com facebook