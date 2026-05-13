Celebrare Siniscalchi e la figura del giurista intellettuale l’allievo Ciruzzi tra omaggio e riflessione
Vincenzo Maria Siniscalchi è una figura complessa che spazia tra diversi ambiti, tra cui quello giuridico, politico e culturale. È noto come avvocato, critico cinematografico e anche come intellettuale, con un ruolo attivo nel mondo legale. Recentemente, è stato ricordato in un evento dedicato a celebrare la sua figura, durante il quale l’allievo Ciruzzi ha espresso riflessioni sulla sua influenza e sul suo contributo nel campo del diritto e oltre.
Tempo di lettura: 3 minuti Difficile rinchiudere in una definizione Vincenzo Maria Siniscalchi. Giurista, avvocato, intellettuale, politico, critico cinematografico. Nella molteplicità degli interessi si dipana l’omaggio di Domenico Ciruzzi, condensato nell’opera “Vincenzo Siniscalchi. Da Maradona a Fellini, storia di un penalista e intellettuale che ha fatto scuola” (Armando De Nigris Editore). Ma il libro non si limita a rievocare la vita intensa del celebre legale, scomparso nel 2024 a Napoli a 93 anni. Certo, di Siniscalchi bisogna ricordare l’ingegno e le passioni multiformi (dal diritto al cinema, dalla politica al teatro). I biografi più frettolosi ne esalteranno la difesa di tanti vip.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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