Celebrare Siniscalchi e la figura del giurista intellettuale l’allievo Ciruzzi tra omaggio e riflessione

Vincenzo Maria Siniscalchi è una figura complessa che spazia tra diversi ambiti, tra cui quello giuridico, politico e culturale. È noto come avvocato, critico cinematografico e anche come intellettuale, con un ruolo attivo nel mondo legale. Recentemente, è stato ricordato in un evento dedicato a celebrare la sua figura, durante il quale l’allievo Ciruzzi ha espresso riflessioni sulla sua influenza e sul suo contributo nel campo del diritto e oltre.

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