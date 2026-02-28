Intervista a Luciano Violante | Siniscalchi giurista gentile | difese sempre le istituzioni

In un’intervista, Luciano Violante descrive Siniscalchi come un giurista gentile, sempre impegnato a difendere le istituzioni con un atteggiamento rispettoso e mai arrogante. L’ex presidente della Camera sottolinea la coerenza e l’acume di Siniscalchi, evidenziando come il suo modo di approcciarsi alla politica e al diritto sia stato caratterizzato da gentilezza e profondità.

«Un gentiluomo della politica e del diritto, in grado di mantenere sempre il medesimo atteggiamento, gentile, garbato, mai arrogante, eppure acuto e profondo, tipico di quella classe intellettuale e dell'alta borghesia napoletana cui apparteneva». Così Luciano Violante, ex presidente della Camera, tratteggia la figura dell'avvocato Vincenzo Siniscalchi, scomparso il 12 febbraio di due anni fa. Oggi a Napoli nel corso di una cerimonia a Castel Capuano (inizio, ore 11) ne sarà ricordato il profilo e sarà scoperto un busto marmoreo realizzato dal maestro Christian Leperino. All'evento prenderanno parte, tra gli altri, Carmine Foreste,...