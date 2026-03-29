È scomparso uno dei volti più noti della cultura italiana, noto per la sua versatilità e curiosità. La sua attività si è sviluppata tra musica, teatro, televisione e letteratura, caratterizzandosi per una satira mai scontata. La sua presenza ha lasciato un segno nella scena culturale nazionale, diventando un punto di riferimento per molte generazioni.

L’artista, deceduto a Roma all’età di 73 anni, è stato anche direttore artistico de ‘Il Giardino della Poesia’ a San Mauro Pascoli e del ‘Festival del Mare’, crocevia di racconti e musica lungo l'Adriatico "Ci lascia una figura centrale della cultura italiana, un intellettuale curioso e poliedrico che ha spaziato tra musica, teatro, televisione, letteratura con la sua satira, mai banale. E l'Emilia-Romagna perde anche un amico, un artista che ha saputo abitare le piazze, i teatri e i borghi della nostra regione, col suo talento, tenendo insieme tradizione letteraria e spirito popolare”. Il presidente della Regione, Michele de... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - La scomparsa di David Riondino, De Pascale: “Figura centrale della cultura italiana, intellettuale curioso e poliedrico"

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