Un’indagine ha analizzato la gestione di 75 contratti conclusi in appena dieci giorni. Sono stati identificati i professionisti coinvolti e i criteri di selezione adottati durante questo breve arco temporale. La rapidità con cui sono stati firmati i contratti ha sollevato domande sulla procedura e sulla trasparenza del processo. L’indagine si concentra sui dettagli tecnici e sui dati relativi alle tempistiche e alle modalità di approvazione.

? Punti chiave Chi sono i professionisti favoriti da questi settantacinque contratti rapidi?. Come sono stati gestiti i criteri di selezione in soli dieci giorni?. Perché la Procura deve ora indagare sulle assunzioni del Cefpas?. Quali conseguenze avranno le indagini sulla fiducia nel sistema sanitario?.? In Breve 75 contratti CoCoCo sottoscritti tra il 3 e il 13 febbraio 2026.. Il deputato Nello Dipasquale ha presentato esposto alla Procura per verificare le pari opportunità.. Il deputato Dipasquale segnala legami tra i nuovi assunti e formazioni politiche del centrodestra.. L'indagine amministrativa incrocerà i dati contrattuali con i criteri di pubblicità del Cefpas.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cefpas, indagine sulla gestione di 75 contratti in soli dieci giorni

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