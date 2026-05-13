Cefpas assunzioni e guerra all' Ars | la norma blocca-contratti spacca maggioranza e opposizioni

Una norma legata al caso Cefpas ha generato un acceso dibattito tra maggioranza e opposizioni, portando a tensioni in Parlamento. La legge, che riguarda le assunzioni, si trova in bilico e ha suscitato interrogativi anche in sede di commissione Antimafia, mentre il procedimento giudiziario in corso coinvolge l'ente in questione. La discussione sulla norma ha diviso le forze politiche e tenuto alta l’attenzione dell’opinione pubblica.

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Il caso Cefpas in Procura e in commissione Antimafia, la norma che blocca le assunzioni in bilico fino al punto da spaccare il Parlamento. Sono le assunzioni negli enti regionali ad aver preso il posto centrale nell’agenda politica, segnale che nei partiti è iniziata ormai la rincorsa verso le Regionali del 2027. E sull’offerta di posti di lavoro nessuno vuole dare vantaggi ad avversari e neppure ad alleati nel governo. Mentre l’Ars era impegnata a votare una norma, proposta dal presidente dell’Antimafia Antonello Cracolici, per bloccare le assunzioni fino alla fine del 2027 in tutti gli enti regionali, dall’assessorato alla Sanità è rimbalzata la notizia che Marcello Caruso ha istituito una commissione ispettiva per verificare la regolarità delle 75 assunzioni fatte dal Cefpas nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cefpas, assunzioni e guerra all'Ars: la norma blocca-contratti spacca maggioranza e opposizioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terzo mandato per i sindaci, bagarre all'Ars sul ddl: "Norma già esaminata e bocciata"Il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia: "Riportarla in aula è una forzatura, pronti a chiedere di nuovo il voto segreto" Bagarre all'Assemblea... Caso CPR Aulla: l’astensione di Valettini spacca la maggioranza? Cosa sapere Valettini si astiene in Consiglio Provinciale sulla mozione contro il nuovo CPR a Pallerone.