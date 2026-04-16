Un’indagine sta esaminando la gestione del Teatro San Carlo di Napoli, concentrandosi sui compensi degli artisti. Secondo le verifiche, alcuni stipendi sarebbero stati aumentati in modo non autorizzato. Le autorità stanno analizzando anche altre pratiche legate alla gestione finanziaria dell’ente. La procura ha aperto un fascicolo e ha disposto controlli approfonditi per fare luce sulla vicenda.

Riguarda compensi agli artisti che sarebbero stati gonfiati in modo illecito, tra le altre cose, ed è indagato l'ex sovrintendente Stéphane Lissner La procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla gestione finanziaria e amministrativa del Teatro San Carlo di Napoli, il più importante della città e uno dei più importanti teatri lirici d’Italia. Le persone indagate sono dodici, tra cui l’ex sovrintendente al teatro Stéphane Lissner, l’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere (oggi direttrice del marketing e degli affari istituzionali del teatro), suo figlio Michele Mangini Sorrentino e Ilias Tzempetodinis, ex direttore dell’accademia di canto del San Carlo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli

Giorno della Memoria 2026, cerimonia al Teatro di San Carlo di Napoli.

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Napoli, perquisizioni al Teatro San Carlo: 12 indagati per la passata gestione finanziaria; Teatro San Carlo, 12 indagati per gestione finanziaria: nell’elenco Lissner, Spedaliere e Kaufmann; Inchiesta gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati: c'è anche Lissner; Compensi gonfiati e peculato al Teatro San Carlo di Napoli, 11 indagati tra cui ex sovrintendente Lissner.

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