Terzo mandato per i sindaci bagarre all' Ars sul ddl | Norma già esaminata e bocciata

All'Ars si è acceso un acceso dibattito sulla proposta di legge che permette ai sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti di candidarsi per un terzo mandato. La conferenza dei capigruppo ha deciso di modificare l'ordine del giorno dei lavori per includere la normativa, già esaminata in passato e bocciata. La discussione ha portato a tensioni tra i deputati presenti in aula.

Il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia: "Riportarla in aula è una forzatura, pronti a chiedere di nuovo il voto segreto" Bagarre all'Assemblea regionale siciliana sulla decisione della conferenza dei capigruppo di modificare l'Ordine del giorno dei lavori inserendo il ddl che introduce il terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti. Si tratta di una norma che era già stata esaminata, e bocciata a voto segreto, dal Parlamento nell'ambito del ddl Enti locali. Dopo la comunicazione in aula fatta dal vice presidente di Sala d'Ercole, Nuccio Di Paola, la prima obiezione stata sollevata dal deputato del Pd Antonello Cracolici: "Non è possibile affrontare un tema già trattato dall'Aula nella stessa sessione - le parole di Cracolici rivolte all'Aula -.