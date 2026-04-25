Durante l’ultimo Consiglio Provinciale, l’assenza di un consigliere ha causato una divisione tra i membri dell’assemblea. Nella discussione sulla mozione contro il nuovo centro di accoglienza a Pallerone, il consigliere ha deciso di astenersi, decisione che ha diviso la maggioranza. Questa scelta ha avuto ripercussioni sui risultati della votazione e ha attirato l’attenzione sulla dinamica politica all’interno dell’ente.

? Cosa sapere Valettini si astiene in Consiglio Provinciale sulla mozione contro il nuovo CPR a Pallerone.. L'astensione indebolisce la difesa del territorio di fronte alle valutazioni tecniche del Ministero.. Ieri sera, tra le mura del Consiglio Provinciale, la battaglia politica per proteggere l’area di Pallerone dalla minaccia del nuovo CPR ha subito un brusco arresto a causa dell’astensione di Valettini sulla mozione di totale opposizione. Il clima che si è respirato durante la seduta provincile ha delineato quello che il gruppo consiliare aullese Insieme in Comune ha descritto come un momento di resa. La tensione riguardante l’eventuale istituzione del centro nel territorio di Pallerone ha trovato una risposta che molti hanno percepito come una fuga dai propri impegni presi nelle piazze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso CPR Aulla: l’astensione di Valettini spacca la maggioranza

Notizie correlate

Cpr in Toscana, il centrodestra si spacca. Stella (Forza Italia): "Ad Aulla no"Nei giorni scorsi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto sapere al presidente della Regione Eugenio Giani di aver individuato un sito...

Leggi anche: Ipotesi Cpr in Emilia-Romagna, la maggioranza si spacca. Avs: "Strutture che negano i diritti fondamentali"

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Immigrazione, verso un Cpr in Toscana: Sarà ad Aulla, il Governo lo ha comunicato alla Regione; Cpr, Aulla in rivolta. E il centrodestra va in tilt: L’area di Pallerone è inidonea; Immigrazione, un Cpr in Toscana? Il ministro scrive a Giani: Individuata l'area nel territorio di Aulla; Migranti, Governo accelera per Cpr in Toscana: Piantedosi scrive a Giani.

Il Cpr ad Aulla piace poco a tuttiL'ANED richiama la memoria storica non come esercizio retorico, ma come argine contro ogni nuovo abisso, collegando la detenzione amministrativa attuale alle ferite mai del tutto rimarginate del ... nove.firenze.it

Cpr in Toscana, il centrodestra si spacca. Stella (Forza Italia): Ad Aulla noNei giorni scorsi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto sapere al presidente della Regione Eugenio Giani di aver individuato un sito per la realizzazione di un Cpr, Centro di permanenza ... firenzetoday.it

San Siro Dance 2026 si avvicina sempre di più: c'è dell'ansia per caso @GabryPonte #Suite125 #RTL1025GabryPonte - facebook.com facebook

Cementificio Colacem Galatina, caso in Parlamento. Piccolotti (Avs): “Si valuti lo stop cautelativo” - la Repubblica x.com