Cecina paga elettrodomestici con due assegni scoperti | 69enne denunciato

Un uomo di 69 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per truffa. Nei giorni scorsi, si è recato in un negozio di elettronica con l’intenzione di acquistare elettrodomestici per circa 3.000 euro. In fase di pagamento, ha presentato due assegni scoperti, che sono stati rifiutati. La polizia ha avviato le indagini e proceduto con la denuncia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui