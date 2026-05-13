Cecina paga elettrodomestici con due assegni scoperti | 69enne denunciato
Un uomo di 69 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per truffa. Nei giorni scorsi, si è recato in un negozio di elettronica con l’intenzione di acquistare elettrodomestici per circa 3.000 euro. In fase di pagamento, ha presentato due assegni scoperti, che sono stati rifiutati. La polizia ha avviato le indagini e proceduto con la denuncia.
Dovrà rispondere di truffa il 69enne denunciato dai carabinieri di Cecina nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito l'uomo infatti si sarebbe presentato in un negozio di elettronica per comprare alcuni elettrodomestici per un valore complessivo di 3mila euro. Al momento di pagare però ha.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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