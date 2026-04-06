Aprono la teca degli orologi il commerciante li minaccia con un coltello | 69enne denunciato

Un uomo di 69 anni è stato denunciato dopo aver aperto una teca di orologi in una bancarella di antiquariato e aver minacciato due giovani con un coltello. I giovani avevano aperto la teca senza chiedere il permesso, e il commerciante avrebbe reagito con l’arma, intimorendo i due. La scena si è svolta ieri, e le forze dell’ordine hanno successivamente avviato le procedure per le verifiche del caso.

L'uomo è residente in provincia di Parma, ecco cos'è successo nel pomeriggio di Pasqua. L'arma era lunga 33 centimetri, di cui 20 di lama Avrebbe estratto un coltello per intimorire due giovani che avevano aperto una teca con all'interno alcuni orologi senza il suo permesso, all'interno di una bancarella di antiquariato. Un commerciante ambulante di 69 anni, residente in provincia di Parma, è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo d'arma. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Due giovani, un 28enne e un 22enne si sarebbero avvicinato alla bancarella e avrebbe aperto la teca. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Litiga con i compagni e li minaccia con un coltello, studente delle medie disarmato dagli insegnanti e denunciatoUn ragazzino di età inferiore ai 14 anni è stato denunciato per aver minacciato i compagni di scuola con un coltello a Bologna.

Bologna, a scuola media con il coltello minaccia i compagni: denunciato(Adnkronos) – Uno studente di scuola media a Bologna ha estratto un coltellino artigianale e ha minacciato i compagni dopo una lite.