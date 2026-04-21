Maniace si tinge di karate | 200 atleti sul tatami per il nazionale

Nel palazzetto dello sport di Maniace si è svolto ieri il campionato nazionale FIKSDA di karate, con la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione ha visto le varie categorie confrontarsi sui tatami, attirando appassionati e familiari. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno dato vita a una giornata dedicata alle sfide sportive tra praticanti di diverse età e livelli.

Oltre duecento karateca da diverse zone d’Italia si sono riuniti ieri nel palazzetto dello sport di Maniace per disputare il campionato nazionale FIKSDA. La competizione, nata dalla collaborazione tra la FIKSDA e l’ASD Centro Shotokan Karate BronteManiace, ha trasformato l’impianto sportivo locale in un centro di aggregazione nazionale, portando sul tatami discipline e intensità agonistica davanti a un pubblico numeroso. L’eccellenza tecnica della scuola locale sotto i riflettori. Il successo dell’evento è strettamente legato alla gestione dell’ASD Centro Shotokan Karate BronteManiace, guidata dal maestro Salvo Tirendi, cintura nera di 8° dan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maniace si tinge di karate: 200 atleti sul tatami per il nazionale Notizie correlate Karate protagonista a Maniace: successo per il campionato nazionale FiksdaUna domenica all’insegna dello sport e della disciplina quella di ieri al palazzetto dello sport di Maniace, dove si è svolto il campionato nazionale... “Fiori d’acciaio” sul tatami: doppio bronzo europeo per il karate riccioneseNella giornata di domenica, 8 febbraio, il tatami di Limassol si è trasformato nel palcoscenico di un’esibizione di rara potenza e bellezza.