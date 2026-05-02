Il Quirinale ha 5 milioni in più da spendere ma si lamenta | pochi rispetto all’inflazione Mezzo milione extra ai collaboratori di Mattarella

Da open.online 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Quirinale avrà a disposizione cinque milioni di euro in più nel 2026 rispetto all’anno precedente, anche se si lamenta di avere risorse insufficienti rispetto all’inflazione. Per il secondo anno consecutivo, la Presidenza della Repubblica ha ricevuto un incremento del finanziamento annuale dallo Stato, differenziandosi così da Camera e Senato, che non hanno ottenuto aumenti simili. Inoltre, è stato previsto un incremento di circa mezzo milione di euro per i collaboratori del presidente.

Nel 2026 il Quirinale ha 5 milioni di più da spendere, ma si lamenta. Per il secondo anno consecutivo la Presidenza della Repubblica ha ottenuto, a differenza di Camera e Senato, un aumento del finanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato. La dotazione che nel 2024 era ferma a 224 milioni di euro (dal 2015), quest’anno sale a 235 milioni di euro, grazie a due aumenti consecutivi da 11 milioni di euro. Arrivano 5 milioni in più, ma per Ugo Zampetti non basta. Il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, nella nota illustrativa del bilancio di previsione 2026, si lamenta del braccino corto del Mef di Giancarlo Giorgetti, che al Colle secondo i suoi calcoli avrebbe dovuto versare assai di più per recuperare l’inflazione.🔗 Leggi su Open.online

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