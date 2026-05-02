Il Quirinale ha 5 milioni in più da spendere ma si lamenta | pochi rispetto all’inflazione Mezzo milione extra ai collaboratori di Mattarella

Il Quirinale avrà a disposizione cinque milioni di euro in più nel 2026 rispetto all’anno precedente, anche se si lamenta di avere risorse insufficienti rispetto all’inflazione. Per il secondo anno consecutivo, la Presidenza della Repubblica ha ricevuto un incremento del finanziamento annuale dallo Stato, differenziandosi così da Camera e Senato, che non hanno ottenuto aumenti simili. Inoltre, è stato previsto un incremento di circa mezzo milione di euro per i collaboratori del presidente.

Nel 2026 il Quirinale ha 5 milioni di più da spendere, ma si lamenta. Per il secondo anno consecutivo la Presidenza della Repubblica ha ottenuto, a differenza di Camera e Senato, un aumento del finanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato. La dotazione che nel 2024 era ferma a 224 milioni di euro (dal 2015), quest’anno sale a 235 milioni di euro, grazie a due aumenti consecutivi da 11 milioni di euro. Arrivano 5 milioni in più, ma per Ugo Zampetti non basta. Il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, nella nota illustrativa del bilancio di previsione 2026, si lamenta del braccino corto del Mef di Giancarlo Giorgetti, che al Colle secondo i suoi calcoli avrebbe dovuto versare assai di più per recuperare l’inflazione.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Referendum: si vota Oggi e domani. Elettori: oltre 51 milioni fra cui più di 3 milioni in Puglia e meno di mezzo milione in Basilicata Classifica mondiale dei musei 2025: 200 milioni di visitatori nei 100 siti più frequentati, il Louvre guida con 9 milioni, ma il recupero rispetto ai 230 milioni del 2019 resta incompletoOltre 200 milioni di ingressi nei 100 musei più visitati al mondo: questo il dato principale del rapporto annuale pubblicato da "The Art Newspaper"... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Italia dei sospetti, dal Vallese alla sala VAR, fino al Quirinale; Il Dialogo della Divina Provvidenza di Caterina da Siena presentato al Quirinale; Benzoni: Macron è un modello, ma non ha costruito pensiero politico; Quirinale e ricerca: PRIN 2026, piano triennale e assunzioni. Parti’ dalla nostra Sardegna a 16 anni,mi arruolai in Marina M. quando nel 1988 incontrai il Sig.Pres.Cossiga a Bordo del Vespucci e mi volle al Quirinale.Da allora altri 4 PresidentiE’ stato tutto Bellissimo,come un sogno ne sono onoratissimo Grazie an x.com Continuano le indagini sul caso della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti. Nelle ultime ore sarebbe arrivata tramite Interpol una richiesta di informazioni dall’Italia all’Uruguay riguardante la procedura di adozione del minore da parte di Nicole Minetti - facebook.com facebook