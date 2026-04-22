Milano avvia un nuovo progetto chiamato Civicity, con l’obiettivo di estendere le attività di design anche alle zone periferiche. L’iniziativa coinvolge direttamente le comunità locali, con l’intento di portare creatività e innovazione fuori dai quartieri centrali. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di sviluppo urbano, che mira a coinvolgere le realtà meno centrali della città.

Milano si prepara a trasformare la propria identità creativa attraverso il progetto Civicity, un’iniziativa che mira a portare l’essenza del design oltre i confini dei distretti tradizionali, coinvolgendo direttamente le realtà periferiche della città. Mercoledì 22 aprile 2026, il dibattito si sposta su come conciliare la grandezza internazionale della Design Week con le necessità concrete di chi vive i quartieri meno toccati dal flusso turistico, cercando un equilibrio tra l’estetica pura e la sostenibilità sociale. Oltre lo splendore estetico: la sfida di integrare il design nel tessuto urbano. Il volto di Milano durante la settimana più importante del settore è spesso quello di una perfezione visiva che lascia senza fiato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design a Milano: il progetto che porta la creatività nelle periferie

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