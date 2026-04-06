Fiori sostenibili e creatività | la storia di Nicoleta Dracea e di un’impresa che cambia le regole

A Ferrara, un laboratorio floreale si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie a un approccio che combina fiori sostenibili e creatività. La storia di questa impresa si basa su radici selezionate e sulla volontà di cambiare le regole del settore. La bottega si distingue per l’attenzione alle materie prime e alle tecniche utilizzate, attirando l’interesse di clienti e appassionati di fiori.

C’è una storia di radici selezionate, dietro Wildflowers, il laboratorio floreale che negli ultimi anni ha saputo distinguersi nel cuore di Ferrara. A raccontarla è Nicoleta Dracea, giovane imprenditrice ferrarese d’adozione, che - nel suo piccolo - sta rivoluzionando la vendita al dettaglio di fiori, bouquet, decorazioni, unendo etica e creatività e partendo da una produzione il più sostenibile possibile, ridisegnando il concetto stesso di design floreale. Originaria di Bucarest, Nicoleta Dracea, classe 1996, vive a Ferrara dal 2007. Qui è cresciuta, ha studiato Storia dell’arte e, appena laureata, ha deciso di dare un’impronta concreta alla sua grande passione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Un’impresa per giovani. Lo sportello che apre la via della creativitàUn sostegno concreto per trasformare il talento e la creatività dei giovani in attività imprenditoriali. Sedicenni al timone sul lago di Lecco: ecco la patente nautica D1 che cambia le regoleUna trasformazione importante si sta delineando sulle acque del lago di Lecco e Como.