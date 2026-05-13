Cavaglio che corre | venerdì sera la tappa della Gamba d' Oro con aperitivo finale
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Venerdì 15 maggio si terrà a Cavaglio d'Agogna la nuova edizione di "Cavaglio che corre", manifestazione podistica inserita nel circuito della Gamba d'Oro. L'evento è organizzato dalla Pro Loco locale.Il programma prevede due diversi tracciati per permettere la partecipazione a corridori con.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie correlate
Milano verticale: il 13 marzo l'aperitivo panoramico sulla Torre Branca riscrive il venerdì sera in cittàMILANO, Marzo 2026 – Milano si prepara a vivere una delle notti più suggestive della stagione.
Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026.