Karate Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League Sabatino per il bronzo

È iniziata ufficialmente a Leshan, in Cina, la tappa della Premier League di karate 2026. La competizione prevede diverse categorie e atleti provenienti da vari paesi. Tra i protagonisti del torneo, un atleta si è qualificato per la finale della categoria maschile, mentre un altro si è assicurato una medaglia di bronzo. La tappa di Leshan rappresenta uno degli appuntamenti principali del circuito internazionale di quest’anno.

Ha preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. La terza tappa stagionale dopo Istanbul e Roma ha visto gli italiani segnalarsi con diverse prestazioni importanti. Su tutte, ovviamente, quella di Luca Maresca che domenica scenderà in pedana per la finale che assegnerà la medaglia del metallo più pregiato nella categoria -67kg del kumitè. Il nostro portacolori ha chiuso in prima posizione il round robin dopo le vittorie sul rappresentante di Taipei, Shih Cheng-Cheng e sul turco Abdurrahim Ozer Omer. Il suo percorso è proseguito con il successo sul giordano Almastfa nei quarti di finale, quindi in semifinale ha piegato il russo Ogannisian. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzo Leggi anche: Premier League di Karate, Maresca e Sabatino fanno bronzo a Istanbul Karate, l’Italia chiude la tappa di Istanbul di Premier League con due medaglie di bronzoL’Italia saluta la tappa di Istanbul (Turchia) valevole per la Premier League di karate 2026 con due medaglie di bronzo conquistate. Si parla di: Karate Premier League: a Leshan la terza tappa del circuito Wkf con 29 italiani. Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. La terza tappa stagionale dopo Istanbul e Roma ha visto gli italiani segnalarsi con diverse ... oasport.it Karate Premier League: a Leshan la terza tappa del circuito Wkf con 29 italianiSarà Leshan, in Cina, a ospitare – da venerdì 10 a domenica 12 aprile – la terza tappa 2026 della Premier League Wkf, dopo gli appuntamenti di Istanbul e Roma. repubblica.it