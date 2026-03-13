Milano verticale | il 13 marzo l' aperitivo panoramico sulla Torre Branca riscrive il venerdì sera in città
Venerdì 13 marzo 2026, la Torre Branca nel Parco Sempione a Milano ospiterà un aperitivo panoramico che trasformerà la serata in un evento unico. L’evento combina un panorama mozzafiato con musica internazionale e un’atmosfera di festa. La Torre, simbolo della città, si prepara a diventare il centro di un appuntamento che unisce arte, musica e socialità, offrendo un’esperienza esclusiva nel cuore di Milano.
MILANO, Marzo 2026 – Milano si prepara a vivere una delle notti più suggestive della stagione. Venerdì 13 Marzo 2026, l’iconica Torre Branca nel cuore di Parco Sempione diventerà il palcoscenico di un’esperienza che fonde arte, panorama e il miglior clubbing internazionale: la Torre Branca. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
