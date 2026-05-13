Cattolica ha avviato i primi 12 master interamente online, dedicati a vari ambiti come geopolitica, relazioni internazionali, decision-making, management, risorse umane, innovazione e marketing digitale. I corsi sono rivolti a professionisti e studenti interessati ad approfondire competenze specifiche in modalità digitale. La scelta di offrire programmi online riflette l’obiettivo di consentire a un pubblico più ampio di accedere a percorsi formativi aggiornati e flessibili.

MILANO Geopolitica e relazioni internazionali, Strategie di decisione globali e politica internazionale, Decision-Making e Behavioral Strategy ma anche Management, Risorse umane, Innovation Management, Marketing e Digital Marketing. Sono dodici i nuovi master erogati completamente online dall’ università Cattolica del Sacro Cuore. All’elenco si aggiungono Comunicazione aziendale, Strategic and Creative Digital Communication, Platform Strategy e Digital Communication e Strategic Communication e Reputation Management. Sono questi i corsi apripista: l’offerta digitale, infatti, verrà sviluppata anche con corsi post-laurea e, in prospettiva, corsi di laurea triennali e magistrali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cattolica apre i primi 12 master tutti online: "Sguardo ai lavoratori: ci si forma tutta la vita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

In Cattolica al via dodici master onlineDalla geopolitica al management, dalle risorse umane al marketing e alla comunicazione digitale: sono alcuni dei percorsi con cui l’Università...

eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale. Master Online da 60 CFU per una didattica innovativaL’Università eCampus attiva il Master di I livello “Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding”, un percorso formativo...

Argomenti più discussi: Cattolica apre i primi 12 master tutti online: Sguardo ai lavoratori: ci si forma tutta la vita; Inferno Beach apre il grande maggio di Cattolica: un mese di sport ed eventi; Daikin apre le porte agli studenti dell’Università Cattolica: un progetto di comunicazione su innovazione e decarbonizzazione; Alla radice del motto Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese.

LA CASCINA DI DI PIETRANTONIO CRISTIANA - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Perché riconoscere la vulnerabilità maschile è ancora così controverso? reddit