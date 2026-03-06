eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale Master Online da 60 CFU per una didattica innovativa
eCampus ha avviato un nuovo master online di primo livello dedicato alle competenze di coding, rivolto a studenti interessati a approfondire le tecniche di programmazione e sviluppo digitale. Il corso, che vale 60 CFU, si rivolge a chi desidera acquisire competenze pratiche e teoriche nel settore, offrendo un percorso formativo con modalità a distanza. La proposta si rivolge a chi vuole prepararsi alle sfide della scuola digitale.
L'Università eCampus attiva il Master di I livello "Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding", un percorso formativo studiato per accompagnare docenti e professionisti dell'educazione nell'acquisizione di abilità specifiche di programmazione e di progettazione didattica digitale. Un'opportunità formativa per la scuola di oggi e di domani Questo Master ha l'obiettivo di fornire conoscenze.
La formazione sul CLIL al centro della didattica innovativa con l’Università Link. Master online da 60 cfu e 1 punto in GPSIl Master CLIL Il Master Universitario di I livello “Nuova didattica per le lingue: multimodale, flipped learning e CLIL” è un percorso formativo...
“Didattica integrale per il nuovo ambiente di apprendimento”: il master di eCampus da 60 CFU per docenti ed educatoriLa scuola italiana sta vivendo un momento di profonda trasformazione: le metodologie didattiche tradizionali si intrecciano sempre più con approcci...