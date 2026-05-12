In Cattolica al via dodici master online

Da ilpiacenza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha annunciato l'avvio di dodici nuovi master online, coprendo ambiti che vanno dalla geopolitica al management, passando per risorse umane, marketing e comunicazione digitale. Tutti i corsi sono erogati interamente in modalità a distanza e rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa dell’ateneo in formato digitale. Questa iniziativa mira a fornire percorsi di specializzazione accessibili e flessibili per studenti e professionisti.

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Dalla geopolitica al management, dalle risorse umane al marketing e alla comunicazione digitale: sono alcuni dei percorsi con cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore amplia la propria offerta formativa online, introducendo per la prima volta dodici master di primo livello erogati interamente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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