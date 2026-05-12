In Cattolica al via dodici master online
L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha annunciato l'avvio di dodici nuovi master online, coprendo ambiti che vanno dalla geopolitica al management, passando per risorse umane, marketing e comunicazione digitale. Tutti i corsi sono erogati interamente in modalità a distanza e rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa dell’ateneo in formato digitale. Questa iniziativa mira a fornire percorsi di specializzazione accessibili e flessibili per studenti e professionisti.
Dalla geopolitica al management, dalle risorse umane al marketing e alla comunicazione digitale: sono alcuni dei percorsi con cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore amplia la propria offerta formativa online, introducendo per la prima volta dodici master di primo livello erogati interamente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Catholic TV Mass Online May 03, 2026: Fifth Sunday of Easter
Notizie correlate
eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale. Master Online da 60 CFU per una didattica innovativaL’Università eCampus attiva il Master di I livello “Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding”, un percorso formativo...
Leggi anche: Master in Comunicazione della Cattolica, progetto con Daikin su marketing e transizione energetica
Argomenti più discussi: Apparizioni mariane: Università Cattolica, convegno su Fatima tra scienza e fede; 8xmille: al via la nuova campagna della Chiesa cattolica; Inferno Beach apre il grande maggio di Cattolica: un mese di sport ed eventi; Quartiere 8, al via gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio arboreo del Parco dei Tigli a Borgo Santa Maria: area chiusa per circa tre settimane.
? 6 maggio ? 20.45 Olginate (LC) Al via le nuove tappe di PAPA LEONE XIV VISTO DA VICINO: dodici città, nuovi appuntamenti. Vi aspettiamo domani sera a Olginate presso il Cinema Teatro Jolly con Massimiliano Menichetti, vicedirettore editoriale dei facebook
TECHNOCARAVAN DI ANSALDI - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Due approcci alla teologia reddit