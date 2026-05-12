In Cattolica al via dodici master online

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha annunciato l'avvio di dodici nuovi master online, coprendo ambiti che vanno dalla geopolitica al management, passando per risorse umane, marketing e comunicazione digitale. Tutti i corsi sono erogati interamente in modalità a distanza e rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa dell’ateneo in formato digitale. Questa iniziativa mira a fornire percorsi di specializzazione accessibili e flessibili per studenti e professionisti.

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