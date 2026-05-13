Caterina Di Bitonto Ev | Hub al Molo Clementino? Opera senza visione Anche il ministero qualche dubbio ce l' ha
Recentemente si è diffusa la notizia che il ministero della Cultura abbia richiesto all’Autorità portuale di presentare rappresentazioni più realistiche riguardo all’ipotesi di realizzare un hub al Molo Clementino. La richiesta giunge in un momento di discussione sul progetto, che ha diviso opinioni tra chi lo sostiene e chi esprime dubbi sulla sua fattibilità e visione complessiva. La decisione finale dipenderà dall’analisi delle nuove rappresentazioni e dalle valutazioni delle autorità competenti.
ANCONA – Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che il ministero della Cultura abbia chiesto all’Autorità portuale rendering più realistici rappresentanti per comprendere se è il caso di procedere con il banchinamento del Molo Clementino oppure no. In particolare, è stata richiesta l’aggiunta.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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