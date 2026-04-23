Caterina Di Bitonto Ev risponde ad Ancona Porto Futuro | Davvero gli operatori andrebbero in crisi senza l’hub al molo Clementino?

Caterina Di Bitonto, membro di Europa Verde e residente ad Ancona, ha commentato le affermazioni dell’associazione Ancona Porto Futuro riguardo alla presenza dell’hub al molo Clementino. La sua dichiarazione si concentra sulla domanda posta dall’associazione circa la possibile crisi degli operatori in assenza di quell’infrastruttura. La discussione riguarda il ruolo e l’importanza di questa struttura per le attività locali, senza ulteriori approfondimenti o considerazioni.

ANCONA – Caterina Di Bitonto, storica militante anconetana di Europa Verde, torna a prendere parola per rispondere alla neonata associazione Ancona Porto Futuro.In sostanza questi ultimi sono favorevoli al banchinamento del Molo Clementino, chiamato addirittura con il nome ufficiale di Darsena.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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