Catarratti muri imbrattati per le elezioni | il Comune ordina il ripristino
A pochi giorni dalle elezioni, alcune pareti sono state trovate imbrattate con scritte e disegni. Il Comune ha emesso un'ordinanza per far ripristinare lo stato dei muri danneggiati, ma resta da chiarire chi dovrà sostenere i costi delle riparazioni, in particolare se saranno a carico della ditta responsabile dei lavori. La questione riguarda anche l'impatto visivo sulla zona, che comprende opere lungo il torrente.
? Domande chiave Chi dovrà pagare per riparare i danni causati dalla ditta?. Come influirà questo errore sul decoro delle opere del torrente?. Perché è stata scelta proprio quella zona per le affissioni?. Quando interverranno finalmente gli operatori per pulire i muri imbrattati?.? In Breve Ditta incaricata deve ripristinare opere murarie realizzate per messa in sicurezza torrente locale.. Geraci contesta l'uso spray in zona Catarratti per scarsa visibilità e pedonalità.. Dirigente comunale comunica a Geraci l'avvio imminente delle operazioni di pulizia.. L'errore impatta sul decoro urbano del terzo Quartiere e sulla gestione periferica..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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