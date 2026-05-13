Catarratti muri imbrattati per le elezioni | il Comune ordina il ripristino

A pochi giorni dalle elezioni, alcune pareti sono state trovate imbrattate con scritte e disegni. Il Comune ha emesso un'ordinanza per far ripristinare lo stato dei muri danneggiati, ma resta da chiarire chi dovrà sostenere i costi delle riparazioni, in particolare se saranno a carico della ditta responsabile dei lavori. La questione riguarda anche l'impatto visivo sulla zona, che comprende opere lungo il torrente.

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? Domande chiave Chi dovrà pagare per riparare i danni causati dalla ditta?. Come influirà questo errore sul decoro delle opere del torrente?. Perché è stata scelta proprio quella zona per le affissioni?. Quando interverranno finalmente gli operatori per pulire i muri imbrattati?.? In Breve Ditta incaricata deve ripristinare opere murarie realizzate per messa in sicurezza torrente locale.. Geraci contesta l'uso spray in zona Catarratti per scarsa visibilità e pedonalità.. Dirigente comunale comunica a Geraci l'avvio imminente delle operazioni di pulizia.. L'errore impatta sul decoro urbano del terzo Quartiere e sulla gestione periferica..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catarratti, muri imbrattati per le elezioni: il Comune ordina il ripristino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I muri di Catarratti "imbrattati" per le elezioni, Palazzo Zanca fa dietrofrontI muri di Catarratti, imbrattati per far posto alle affissioni elettorali, saranno ripuliti. Via Calzabigi, marciapiedi "ingabbiati" dalle transenne per i muri pericolanti: il Comune ordina il ripristino entro 30 giorniTrenta giorni per procedere con il ripristino del precedente stato dei luoghi e, soprattutto, eliminare i pericoli ed eseguire le attività definitive... Argomenti più discussi: I muri di Catarratti imbrattati per le elezioni, Palazzo Zanca fa dietrofront; Muri estetici imbrattati a Catarratti per le elezioni amministrative, Geraci (M5S) : Palazzo Zanca fa marcia indietro, accolta la mia denuncia, verrà rimossa la vernice e tolti gli spazi d’affissione; Il comune di Messina imbratta un muro per esporre i manifesti elettorali; Elezioni, muri imbrattati come 40 anni fa.