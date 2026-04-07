Via Calzabigi marciapiedi ingabbiati dalle transenne per i muri pericolanti | il Comune ordina il ripristino entro 30 giorni

Il Comune ha stabilito un termine di 30 giorni per il ripristino dei marciapiedi di via Calzabigi, attualmente chiusi e protetti da transenne a causa di muri pericolanti. L’ordine include la rimozione delle barriere e l’esecuzione di lavori definitivi di messa in sicurezza delle strutture e delle zone limitrofe. L’obiettivo è eliminare i rischi e riportare la zona alla condizione precedente, garantendo la sicurezza degli utenti.

Trenta giorni per procedere con il ripristino del precedente stato dei luoghi e, soprattutto, eliminare i pericoli ed eseguire le attività definitive di messa in sicurezza dei muri e delle aree adiacenti. Nell’ottica, anche, di liberare le aree pubbliche attualmente occupate. È quanto ha disposto in questi giorni il Comune di Livorno tramite due diversi atti a firma del dirigente responsabile Lorenzo Lazzerini, riguardanti due diverse zone di via Calzabigi che, da anni, sono “invase” da transenne da circa 3 anni con i pedoni costretti ad allargarsi in strada e poi rientrare. Le motivazioni vanno ricercate nelle criticità rilevate durante i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco e della polizia municipale, ma gli interventi risolutivi di cui avrebbero dovuto farsi carico i privati interessati ancora non sono arrivati. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Olimpiadi 2026, a Milano turisti e residenti ingabbiati tra le vie chiuse dalle transenneTuristi e residenti bloccati come in un labirinto a Milano, in una città blindata per il via alle Olimpiadi 2026 che il capoluogo lombardo organizza... Colata di catrame sulla litoranea dopo i lavori della fibra. Il Comune ordina il ripristinoOrdinanza della dirigente dell’ufficio tecnico che intima alla FiberCop di provvedere alla sistemazione della pavimentazione drenante danneggiata dal...