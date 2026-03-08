Catania rider della droga arrestato | trasportava cocaina e marijuana in auto

Un uomo di 28 anni di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre si trovava vicino alla Stazione Centrale, poco prima di effettuare una consegna di droga. Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato all’interno di uno zaino diverse dosi di cocaina e marijuana. L’arresto è avvenuto in un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un giovane di 28 anni originario di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre si preparava a consegnare diverse dosi di droga che teneva all'interno di uno zaino. L'uomo è stato fermato nei pressi della Stazione Centrale, durante un'attività di controllo svolta dagli agenti della IV Sezione Investigativa "Contrasto al Crimine Diffuso" della Squadra Mobile, impegnati quotidianamente nel contrasto allo spaccio di stupefacenti in città. L'operazione rientra nelle attività dei cosiddetti "falchi" della Squadra Mobile, unità specializzate in interventi rapidi contro il traffico di droga. Grazie al loro intervento è stato possibile sequestrare un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti, tra cocaina e marijuana, evitando che finissero sul mercato illegale.

