Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della polizia. La fuga è iniziata quando non si è fermato all’alt degli agenti e ha proseguito per circa 50 chilometri attraverso l’autostrada, fino a raggiungere la provincia di Piacenza. Durante la fuga, ha abbandonato l’auto e si è rifugiato nei campi, ma è stato comunque arrestato. Nell’auto sono stati trovati circa 2 chilogrammi di cocaina.

Non si era fermato all’alt degli agenti della Squadra Mobile lodigiana: il 20enne alla guida ha percorso 50km fino a Pontenure, in provincia di Piacenza, e, braccato dagli agenti, ha deciso di sterzare in un campo, lasciando la macchina e proseguendo la sua fuga a piedi. Fermato dopo poco dalle forze dell’ordine, nella sua auto sono stati ritrovati due chilogrammi di cocaina. La lunga fuga del 20enne era iniziata a Lodi nella mattinata di venerdì 27 marzo. A raccontare la vicenda è FanPage: i poliziotti avrebbero intimato l’alt a una Opel che procedeva in modo incerto, ma il conducente, un giovane di origini marocchine senza precedenti penali, aveva subito accelerato imboccando l’entrata dell’autostrada A1 in direzione Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non si ferma all’alt, fugge in autostrada e lancia l’auto nei campi per scappare: arrestato, trasportava 2kg di cocaina

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