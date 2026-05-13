Catania locale notturno vicino a viale Africa chiuso per 15 giorni dopo una violenta rissa

La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un locale notturno situato nei pressi di viale Africa a Catania. La sospensione, di quindici giorni, è stata decisa dopo una rissa violenta avvenuta all’interno del locale. Il provvedimento è stato adottato per motivi di sicurezza pubblica, in risposta a problemi di ordine pubblico verificatisi durante l’evento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento della Polizia di Stato per motivi di sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un locale notturno situato nei pressi di viale Africa, a Catania, a seguito di gravi problematiche legate all’ordine pubblico. Il provvedimento, emesso dal Questore di Catania ai sensi dell’ articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevede la chiusura del locale per 15 giorni. La notifica è stata eseguita dagli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura etnea. La rissa scoppiata all’alba del 10 maggio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, locale notturno vicino a viale Africa chiuso per 15 giorni dopo una violenta rissa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violenta rissa tra clienti in un bar: locale chiuso per dieci giorni dal questoreLa polizia ha sospeso temporaneamente l'attività di un bar nei pressi di via Maria Santissima delle Salette, ad Adrano, per comprovate esigenze di... Frosinone: locale chiuso 15 giorni per rissa e alcol aiIl Questore di Frosinone ha disposto la chiusura immediata per quindici giorni di un locale della movida ciociara.