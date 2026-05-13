Catania furto in famiglia al centro commerciale | usano un magnete per rubare oro in gioielleria

Tre persone di Catania sono state denunciate per furto aggravato dopo aver preso di mira due gioiellerie di un centro commerciale locale. Secondo quanto ricostruito, hanno utilizzato un magnete per sottrarre oro dai negozi. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia dei tre individui coinvolti nel tentativo di furto. Nessun'altra persona è risultata coinvolta nel fatto.

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