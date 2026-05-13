Catania furto in famiglia al centro commerciale | usano un magnete per rubare oro in gioielleria
Tre persone di Catania sono state denunciate per furto aggravato dopo aver preso di mira due gioiellerie di un centro commerciale locale. Secondo quanto ricostruito, hanno utilizzato un magnete per sottrarre oro dai negozi. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia dei tre individui coinvolti nel tentativo di furto. Nessun'altra persona è risultata coinvolta nel fatto.
Tre persone denunciate per furto aggravato in un’operazione della Polizia di Stato, che ha permesso di individuare i responsabili di un colpo messo a segno nei giorni scorsi ai danni di due gioiellerie di un centro commerciale di Catania. Secondo quanto si apprende, i tre – due fratelli e il loro cognato – sono stati identificati grazie alle indagini condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. Il colpo organizzato in famiglia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la banda era composta da due fratelli e dal loro cognato, tutti residenti a Catania. Il furto è stato pianificato nei dettagli e messo in atto nello stesso giorno, con una precisa suddivisione dei ruoli tra i componenti del gruppo.🔗 Leggi su Virgilio.it
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