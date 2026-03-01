Clamoroso furto alla gioielleria del centro commerciale Esp | i ladri hanno rubato solo diamanti in meno di 10 minuti

Un furto spettacolare si è verificato oggi alla gioielleria situata nel centro commerciale Esp di Ravenna. In meno di dieci minuti, i ladri sono riusciti a sottrarre esclusivamente diamanti, lasciando il negozio senza altri oggetti di valore. L'episodio si è consumato senza particolari resistenze e senza che ci siano state segnalazioni di interventi immediati da parte delle forze dell'ordine.

Ravenna, 1 marzo 2026 – Ennesimo, clamoroso furto ai danni di "La Gioielleria", il negozio all'interno del centro commerciale Esp di Ravenna. Si tratta di una delle due attività già finite nel mirino dei criminali a novembre del 2025. I malviventi, entrati in azione poco prima delle due di stanotte, hanno messo a segno un colpo di ingente valore, portando via solo diamanti per una stima che supera i 350mila euro. L'azione, fulminea e mirata, si è svolta in meno di dieci minuti. Il centro commerciale Esp era già stato in passato nel mirino dei malviventi (foto Corelli) Il piano dei ladri per il colpo in gioielleria I ladri sono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

