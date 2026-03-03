Evade dai domiciliari minaccia la vicina di casa e aggredisce i poliziotti | 28enne arrestato

Un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri in via delle Medaglie d’Oro dopo aver evaso dai domiciliari. Durante la fuga ha minacciato la vicina di casa e successivamente ha aggredito i poliziotti intervenuti per bloccarlo. L’uomo ha causato scompiglio tra i residenti della zona, mettendo in atto comportamenti violenti e pericolosi.

Un catanese di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il panico tra i residenti ieri in via delle Medaglie d'Oro. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per reati legati a droga e armi, è stato arrestato dopo un'escalation di violenza che ha coinvolto un'anziana vicina e.