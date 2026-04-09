Una donna agli arresti domiciliari ha tentato di noleggiare un'auto per visitare il compagno nel carcere di Montacuto. Quando è stata fermata, si è barricata in auto e ha aggredito gli agenti intervenuti. L'episodio si è verificato nelle vicinanze della zona della Baraccola, creando scompiglio tra le forze dell'ordine. La donna è stata successivamente immobilizzata e portata in commissariato.

ANCONA - Voleva un’auto a noleggio per andare a trovare il compagno nel carcere di Montacuto ma era agli arresti domiciliari. Quando dalla concessionaria le hanno detto che non c’erano vetture disponibili ha perso le staffe: è entrata in una vettura in esposizione, si è barricata dentro e per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Evade dai domiciliari, minaccia la vicina di casa e aggredisce i poliziotti: 28enne arrestatoUn catanese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il panico tra i residenti ieri in via delle Medaglie d’Oro.

Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna incinta, arrestato 40enneTempo di lettura: < 1 minuto Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri a Mondragone (Caserta) con l’accusa di aver aggredito la compagna incinta...

Temi più discussi: Scene da film alla Baraccola: donna evade dai domiciliari, si barrica in auto e aggredisce i poliziotti; Super Mario Galaxy - Il film, quante sono le scene post credit e cosa si vede?; Backrooms, trailer dell'horror che porta l’incubo virale al cinema; The Drama reinventa la rom-com tra desideri, inganni e colpi di scena. E grazie a due ottimi protagonisti.

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Le scene che hanno segnato il cinema del 2024: da Anora a The SubstanceA dispetto della drammaticità generale, il 2024 al cinema è stato un anno ricco. È stato l'anno dei sequel, ma in generale pieno di spunti e di film interessanti e ben fatti. Le strade che ne hanno ... movieplayer.it

Foto, storiche locandine come quella di “Niagara”, scene da film come “Gli uomini preferiscono le bionde”, abiti. A Parigi una mostra celebra Marilyn Monroe a quasi 100 anni dalla sua nascita (1 giugno 1926), ripercorrendone la vita e mettendo in luce il su - facebook.com facebook