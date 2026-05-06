Il divo e il regista Chi sono il rapinatore-attore e il capo della banda specializzata nei maxi furti a Roma

Una banda specializzata in maxi furti ha messo a segno diversi colpi a Roma, tra cui il furto di settanta orologi di marca dai Parioli. Durante le operazioni, i malviventi hanno utilizzato jammer per rendere invisibili i loro mezzi ai satelliti e muoversi nel traffico senza essere individuati. Le indagini hanno portato all’identificazione di un rapinatore-attore e del capo della banda, entrambi coinvolti nelle azioni criminali.

Come in un film. Quando in un solo colpo spariscono settanta orologi Zenith dai Parioli, o quando una banda riesce a muoversi nel traffico di Roma rendendo i propri mezzi invisibili ai satelliti grazie a sofisticati jammer, si capisce che il livello della sfida si è alzato. Quella smantellata.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Maxi blitz dei Nocs contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori, un poliziotto ferito e 12 fermati: sventato il colpoModena, 18 marzo 2026 – Dodici fermati, un poliziotto ferito, inseguimenti attraverso i campi, esplosioni di arma da fuoco ed elicottero in azione:... Belve Crime, chi è Roberto Savi, il capo della Banda della Uno Bianca condannato all’ergastoloRoberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della Uno Bianca, sta scontando l'ergastolo all'interno del carcere milanese di Bollate. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Altro che Sandokan, Can Yaman rivoluziona la sua carriera con una scelta drastica: Voglio rovinarmi; Giornata della Danza, il balletto dedicato a Nureyev censurato in Russia trionfa a Berlino; Bradley Cooper e Pierre Casiraghi strana coppia a Monaco... per una rapina; Il caso Jacob Elordi: così è nata una stella (riluttante). Il mio primo bacio? A 14 anni. Ed è stato il momento più romantico della mia vita. Chiropratica, indovina chi scrocchia il divo Jannik?È la chiropratica la strategia segreta dei campioni dello sport? Questi trattamenti, che aiutano a ottimizzare la prestazione, riducendo il rischio di infortuni, stanno conquistando un numero ... repubblica.it Internazionali di Roma, Sinner e la carica dei Terzi Incomodi: ecco chi sono - facebook.com facebook Per chi è cresciuto con la pubblicità degli anni Duemila, la modella e attrice australiana è stata un'icona: ora la rivediamo protagonista di una campagna pubblicitaria che arriverà nei prossimi giorni in tv. x.com