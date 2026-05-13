Castronuovo | al Museo della Grafica il mito di Carlo Belli e il mare

Al Museo della Grafica si apre una mostra dedicata a Carlo Belli, artista noto per le sue opere ispirate al mare e ai miti classici. La rassegna presenta una selezione di disegni e grafiche, evidenziando i collegamenti tra le raffigurazioni di Belli e i riferimenti alle storie antiche. In esposizione anche opere di altri artisti che si confrontano con il lavoro di Belli, creando un dialogo tra diverse interpretazioni artistiche.

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? Domande chiave Come può un disegno collegare i miti classici a Picasso?. Chi sono gli artisti che dialogano con l'opera di Belli?. Perché il Mediterraneo ha modellato la linea del disegnatore?. Cosa nasconde la ricerca pluriennale iniziata nel 2011 al museo?.? In Breve Ricerca curatoriale avviata da Giuseppe Appella il 20 agosto 2011.. Percorso espositivo include opere di Matisse, Picasso, Chagall e De Chirico.. Mostra collega la realtà di Castronuovo Sant’Andrea alle avanguardie grafiche europee.. Il tema del mare richiama il viaggio di Appella a Matera nel 1981.. Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17.30, le sale del Museo Internazionale della Grafica presso la Biblioteca Comunale Alessandro Appella di Castronuovo Sant’Andrea ospiteranno l’inaugurazione della mostra dedicata a Carlo Belli e il Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castronuovo: al Museo della Grafica il mito di Carlo Belli e il mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una curiosa storia di amicizia: Francesco e il lupo, mostra al Museo della GraficaIn attesa della Pasqua il Museo della Grafica organizza un’attività per famiglie dedicata ad una storia di amicizia sempre attuale. Mostra 'Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa' al Museo della GraficaDal 30 aprile al 24 maggio 2026 il Museo della Grafica di Pisa ospita "Lo stato dell’arte.