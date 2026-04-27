Mostra ' Lo stato dell’arte Giovani artisti in provincia di Pisa' al Museo della Grafica
Dal 30 aprile al 24 maggio 2026 il Museo della Grafica di Pisa ospita "Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di Pisa", progetto promosso da Alkedo APS nell’ambito di "Toscanaincontemporanea 2025" sotto la direzione di Lorenzo Belli.La mostra, a cura di Alessandro Romanini, presenta una.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Di scena Lo stato dell’arte. Giovani artisti in provincia di PisaPer Toscanaincontemporanea otto la direzione di Lorenzo Belli. L’inaugurazione è in programma giovedì 30 aprile alle 17 . lanazione.it
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