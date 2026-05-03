Tanti big in prima linea Da Pessina a Danesi | la lezione dei campioni

L’Opiquad Arena si prepara a ospitare un evento con numerosi protagonisti di rilievo provenienti da vari settori. Tra gli invitati ci sono rappresentanti delle istituzioni, professionisti, educatori, imprenditori e organizzazioni impegnate nel sociale. La manifestazione si configura come un’occasione di confronto tra figure di spicco e operatori di diversi ambiti, creando un momento di incontro tra persone con competenze e ruoli differenti.

L’Opiquad Arena diventerà un luogo di incontro tra interlocutori provenienti da ambiti diversi: rappresentanti delle istituzioni, esperti, educatori, imprenditori, oltre a organizzazioni impegnate nel sociale. Il confronto tra questi mondi sarà il cuore di True Love. Il programma dell’evento prevede momenti di confronto con testimonianze e interventi di protagonisti impegnati nel sociale, nello sport e nella cultura. Si comincia domani alle 14.15 con la presentazione del libro “Nati fuori binario: infanzia e adolescenza transgender nell’Italia di oggi” di Sabina Pignataro. A seguire, fra gli ospiti della giornata, Vito Di Gioia, segretario del settore giovanile e scolastico della Figc, l’intervento della presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, e del responsabile progetti di inclusione Massimo Tadini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tanti big in prima linea. Da Pessina a Danesi: la lezione dei campioni Notizie correlate La lezione del "Sindaco pescatore" a Monselice: gli studenti in prima linea contro le mafieUn percorso formativo promosso dalla Fondazione Vassallo, Libera e Avviso Pubblico ha coinvolto 43 ragazzi dell'Istituto Cattaneo-Mattei. Vittoria lezione per tanti! Cremonese-Milan 0-2: il miglior Rafa Leao da anniUna vittoria pesante, sofferta, ma meritatissima, quella rossonera in Cremonese-Milan 0-2. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tanti big in prima linea. Da Pessina a Danesi: la lezione dei campioni; Le manches di Lonato lanciano i finalisti della prima prova del Campionato Italiano ACI Karting 2026; A Le Gru vince il calcio che unisce: grande partecipazione per la prima giornata di Vinciamo Insieme.; Donald Trump alla cena crypto: nessuna novità ma un grande assente. Token $TRUMP perde il 10%. Tanti big in prima linea. Da Pessina a Danesi: la lezione dei campioniL’Opiquad Arena diventerà un luogo di incontro tra interlocutori provenienti da ambiti diversi: rappresentanti delle istituzioni, esperti, educatori, imprenditori, oltre a organizzazioni impegnate nel ... ilgiorno.it Sara, Alice e Mirko: «Potrebbe tornare a creare lavoro per tanti giovani» CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Massimo Ranieri festeggia 75 anni a Brescia: «Ho ancora tanti sogni» x.com