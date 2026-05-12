A Sasso Morelli, nella scuola primaria, si svolge oggi una lezione speciale con protagonisti Cerasuolo e Castiglioni. L'iniziativa mira a offrire ai bambini un'esperienza educativa diversa dal solito, con l'obiettivo di insegnare nozioni utili per la vita futura. L'evento si svolge all’interno delle aule scolastiche, coinvolgendo gli studenti in un’attività che combina apprendimento e interazione diretta.

Dai banchi di scuola della Primaria di Sasso Morelli parte un’iniziativa di preparazione alla vita, un tesoro di insegnamento impagabile. Laura Torres, maestra della classe terza dell’istituto sassese, dove studia il figlio del Head Coach di Imola Nuoto Cesare Casella, ha voluto trasformare la conoscenza del Professore, vera e propria istituzione del nuoto Imolese e non solo, in una esperienza educativa speciale. L’obiettivo è mostrare ai bambini come impegno, sacrificio e passione possano diventare uno stile di vita, dentro e fuori dallo sport. A raccontarlo saranno Simone Cerasuolo (foto), campione mondiale nei 50 metri rana, e Arianna...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerasuolo e Castiglioni salgono in cattedra. Oggi a Sasso Morelli una lezione speciale

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