Museo della Civiltà Contadina Fossato due milioni per la rinascita

Il Museo della Civiltà Contadina di Fossato di Vico riceverà più di due milioni di euro per interventi di rinnovamento e valorizzazione. L’obiettivo è restituire nuova vita alla struttura, che rappresenta un patrimonio importante per la comunità locale. I fondi sono stati stanziati con l’intento di migliorare gli spazi espositivi e preservare la memoria storica del territorio.

Oltre due milioni di euro per restituire nuova vita al Museo della Civiltà Contadina di Fossato di Vico. È una notizia destinata a segnare una svolta per il patrimonio culturale e l’identità del territorio: il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 80 mila euro per il recupero integrale della struttura. Le risorse arrivano dalla Struttura commissariale per la ricostruzione nell’ambito del piano dedicato alle opere pubbliche nei territori umbri colpiti dal sisma del 2016. Il contributo consentirà di intervenire in maniera completa sull’edificio che ospita il museo, con lavori di messa in sicurezza, restauro e riqualificazione, fino alla piena restituzione degli spazi alla comunità e ai visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo della Civiltà Contadina. Fossato, due milioni per la rinascita Articoli correlati Visita all'Abbazia di Carceri e Museo della civiltà contadinaL’antica abbazia di Santa Maria delle Carceri è un po’ fuori dai nostri soliti luoghi di pertinenza, ma la visita ne vale sicuramente la pena: tra... Torna il Grande Presepe della civiltà contadina e la mostra dei Presepi ArtisticiCome ogni Natale da oltre trenta anni torna all’interno del parco della settecentesca Villa Varini a San Possidonio il Grande presepe. Una raccolta di contenuti su Museo della Civiltà Temi più discussi: Museo della civiltà contadina a Fossato di Vico: oltre 2 milioni per il recupero; Il Filo che unisce: dalla dote contadina al deposito museale; Fossato di Vico, 2 milioni per il recupero del Museo della Civiltà Contadina; Museo della Civiltà Contadina. Fossato, due milioni per la rinascita. Museo della civiltà contadina a Fossato di Vico: oltre 2 milioni per il recuperoOltre 2 milioni per il recupero del museo della civiltà contadina. Arrivano importanti risorse per Fossato di Vico nell’ambito del piano di ricostruzione delle opere pubbliche nei territori umbri colp ... corrieredellumbria.it Sabato 7 marzo il Museo della Civiltà Contadina ospita l’evento Cultura e Donna, curato dal Centro Diurno ArmoniaNARDO' (Lecce) - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo Armonia di Nardò promuove un ... corrieresalentino.it Museo della civiltà contadina ed artigiana-S.Pietro Apostolo-"CZ" | San Pietro Apostolo - facebook.com facebook