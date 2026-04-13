Spaccio di crack nelle Case Nuove | arrestato pusher 130 dosi e contanti

Durante un controllo nel centro cittadino, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente a Napoli, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione sono state sequestrate circa 130 dosi di crack e una somma di denaro contante. L’intervento si è svolto nelle vicinanze delle cosiddette “Case Nuove”, dove si concentrano attività di spaccio.

Blitz della Polizia di Stato nel cuore della città: un 43enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti durante un controllo del territorio in via Antonio Toscano. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato un continuo via vai di persone entrare e uscire da uno stabile della zona. Un movimento sospetto che ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli. Entrati nell’edificio, gli agenti hanno individuato un uomo che stazionava con atteggiamento sospetto sul pianerottolo del terzo piano. Fermato per un controllo, il suo comportamento ha subito confermato i sospetti degli operatori.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Spaccio di crack nelle “Case Nuove”: arrestato pusher 130 dosi e contanti Leggi anche: Avellino – Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina, crack e 8mila euro in contanti: arrestato dai Carabinieri per spaccio Arrestato con 112 dosi di crack: blitz dei carabinieri contro lo spaccioOperazione del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta: 32enne in carcere a Santa Maria Capua Vetere per droga e resistenza Nuovo...