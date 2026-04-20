luce come risparmiare i pannelli fotovoltaici sono la soluzione migliore

Con le bollette energetiche che rimangono elevate, molte famiglie cercano alternative per ridurre i costi. I pannelli fotovoltaici rappresentano una delle soluzioni più adottate in questo periodo, grazie alla capacità di sfruttare l’energia solare. La loro diffusione è in crescita, in particolare nelle aree dove si cerca di ottimizzare l’autosufficienza energetica domestica. L’interesse per questa tecnologia si intensifica, portando a un aumento degli investimenti e delle installazioni.

Firenze, 20 aprile 2026 – Con le bollette ancora alte e l’ energia che continua a pesare sui bilanci delle famiglie, torna a crescere l’interesse per i pannelli fotovoltaici. Dopo il boom del Superbonus 110%, il mercato si era raffreddato, ma adesso la richiesta sta tornando a salire, spinta soprattutto dai rincari dell’elettricità. "L’impianto fotovoltaico conviene sempre perché è una delle poche fonti rinnovabili che riesce ad abbattere notevolmente i costi di acquisto dell’energia elettrica”, spiega Sergio Perna, presidente regionale del settore elettrico di Cna Toscana. "Non risente delle oscillazioni dei prezzi e garantisce energia pulita”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pietro Pili - Quanto si risparmia con il fotovoltaico

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