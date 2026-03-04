Mentre installa pannelli fotovoltaici cade nel vuoto e muore

Un uomo di 50 anni, residente a Brugine, è morto mentre stava installando pannelli fotovoltaici in via XXV Aprile a Saonara. La tragedia è avvenuta oggi 4 marzo, quando l’uomo è caduto nel vuoto durante il lavoro. La vittima era un socio dipendente di una ditta che si occupa di impianti elettrici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Ancora una vittima sul lavoro in provincia di Padova. Oggi 4 marzo a Saonara in via XXV Aprile è morto Stefano Contiero, 50 anni di Brugine, socio dipendente di una ditta specializzata nel ramo elettrico. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si trovava sul tetto di una delle case in costruzione a montare un pannello fotovoltaico, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra da una altezza di sei metri. Immediati i soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno provato a rianimarlo, ma ben presto hanno capito che non c'era più nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

