Castel San Giorgio al via le attività del Centro Polifunzionale Anziani

A Castel San Giorgio sono iniziate le attività del Centro Polifunzionale Anziani, uno spazio dedicato alle persone over 65. L’obiettivo è offrire momenti di socializzazione, attività di aggregazione e servizi di supporto per gli anziani del territorio. La struttura, gestita dall’amministrazione comunale, è aperta a tutti gli iscritti e prevede programmi specifici nel corso dell’anno.

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L’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio annuncia l’avvio delle attività del Centro Polifunzionale Anziani, un nuovo spazio dedicato alla socialità, al benessere e alla partecipazione attiva della terza età. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 9 maggio alle ore 18.00, presso il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno Notizie correlate Sant’Agata de’ Goti, riprendono le attività di Kids and Teens al Centro Polifunzionale per MinoriRiprendono le attività di doposcuola del Centro Polifunzionale per Minori “Kids and Teens” presso la sede rinnovata di Villa Fiorita, a Sant’Agata... Castel San Giorgio, grande partecipazione al dibattito sul referendum “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”Si è svolto con grande partecipazione l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del SÌ – Le ragioni del NO”, tenutosi sabato sera presso la sala... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bambini e inclusione, premiata la scuola dell'infanzia di Castel San Giorgio; Raduno Auto e Moto d’Epoca a Castel San Giorgio; Castel San Giorgio, al via le attività del Centro Polifunzionale Anziani; Maccarese celebra San Giorgio dal 15 al 17 maggio. Meteo Castel San Giorgio OggiA Castel San Giorgio oggi Venerdì 8 Maggio: giornata caratterizzata da pioggia alternata a schiarite, temperature comprese tra 15 e 20°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia diffusa o rovesci al ma ... ilmeteo.it Castel San Giorgio, evento sulla sartoria napoletana: Confraternita dei Sartori incontra cittadini e istituzioniStampaAppuntamento fissato per lunedì 11 maggio 2026, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio, dove sarà presentata ufficialmente alla comunità la Confraternita dei S ... salernonotizie.it ***Castel San Giorgio, apre il Centro Polifunzionale Anziani: open day sabato 9 maggio a Lanzara Prende il via il nuovo Centro Polifunzionale Anziani. L’inaugurazione è fissata per sabato 9 maggio alle 18:00 con un open day al Centro di Quartiere “Caterina facebook