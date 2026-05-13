Cassino presentazione di Lo Starnuto Esplosivo il nuovo libro di Alessandro Dubla
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Il 22 maggio alle ore 17 al Palazzo della cultura di Cassino si giunge alla terza tappa della Rassegna Letteraria Laboratori di Lettura Ieri, Oggi e Domani.Questa volta l'atmosfera si fa. esplosiva!Vi aspettiamo per scoprire insieme "Lo Starnuto Esplosivo", il nuovo libro di Alessandro Dubla.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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