Cassano all’Ionio | tra orchidee e grotte trionfo della ricerca scientifica

A Cassano all’Ionio, un team di ricercatori ha condotto un’indagine che ha portato alla scoperta di diverse specie di orchidee lungo i sentieri della Sibaritide. Nel corso delle esplorazioni, sono state anche visitate alcune grotte, oggetto di studi da parte di speleologi provenienti da vari Paesi. Le ricerche hanno evidenziato la presenza di specie rare di piante e di particolari ambienti sotterranei ancora poco conosciuti.

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? Domande chiave Quali specie di orchidee sono state censite nei sentieri della Sibaritide?. Cosa si nasconde nelle grotte esplorate dagli speleologi internazionali?. Come trasformerà l'amministrazione la biodiversità in un motore economico locale?. Perché la ricerca scientifica diventerà la base per nuovi pacchetti turistici?.? In Breve Convegno botanico organizzato dal GIROS Sezione Cosenza Sila con guida del Ph Antonio Contin.. Campo internazionale I Cuadène 2026 promesso dal Gruppo Speleo-Archeologico Aquila Libera dal 4 al 9 maggio.. Pubblicazione tecnica prevista per descrivere oltre 40 specie di orchidee censite sul territorio.. Obiettivo sindaco Iacobini coinvolgere tour operator internazionali per nuovi pacchetti turistici esperienziali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassano all’Ionio: tra orchidee e grotte, trionfo della ricerca scientifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cassano All’Ionio: il concorso Balconi in fiore per un giardino urbano? Domande chiave Come possono i cittadini influenzare la classifica finale tramite Facebook? Quali sono le regole rigide per non essere esclusi dal... Carta d’identità: Cassano Ionio lancia gli Open Day per il digitale? Cosa sapere Cassano Ionio lancia Open Day per carta d'identità elettronica ogni sabato di maggio. Temi più discussi: Speleologia a Cassano All’Ionio, al via il campo internazionale I Cuadène; I Cuadène - Calabria Straordinaria; Pnrr, 77mila euro al Comune di Cassano All'Ionio per la Transizione al Digitale. L'Ente tra i soli sei Comuni finanziati in Calabria: risorse destinate a migliorare l'interoperabilità delle piattaforme per la gestione e la formazione del personale nella gestione dei s; I Cuadène 2026: a Cassano all'Ionio il campo internazionale di speleologia esplora le grotte del Pollino. Dalle Grotte di Sant’Angelo alle orchidee: la settimana naturalistica di Cassano all’Ionio calabriadirettanews.com/2026/05/11/dal… via @CDNewsCalabria x.com Cassano all’Ionio, vinti 25mila euro al 10eLotto con un 5 Doppio OroIl colpo messo a segno a Cassano all’Ionio rientra tra le vincite più significative dell’ultimo concorso del 10eLotto. Il 5 Doppio Oro ha consentito al giocatore di portare a casa una somma da 25mila ... cosenzachannel.it Casa Serena, scontro tra l'Ipab di Cassano all’Ionio e la Regione. Golia: «Vogliono commissariarci, ma siamo trasparenti»Il presidente del CdA denuncia ispezioni a raffica e crediti non pagati: «La Regione ci deve centinaia di migliaia di euro, ma siamo stati condannati a rifonderle le spese legali» ... cosenzachannel.it