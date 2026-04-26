Carta d’identità | Cassano Ionio lancia gli Open Day per il digitale
A partire da questo mese, ogni sabato di maggio, il comune di Cassano Ionio organizza degli Open Day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica. L’iniziativa si inserisce in un piano globale che mira a sostituire i documenti cartacei entro il 3 agosto 2026, rispettando le direttive europee. Durante gli eventi, i cittadini possono recarsi presso gli uffici comunali per ottenere o aggiornare il documento digitale.
? Cosa sapere Cassano Ionio lancia Open Day per carta d'identità elettronica ogni sabato di maggio.. L'iniziativa anticipa la scadenza europea del 3 agosto 2026 per i documenti cartacei.. Entro il 3 agosto 2026 i cittadini di Cassano Ionio dovranno aver completato il passaggio alla carta d’identità elettronica, poiché le vecchie versioni cartacee perderanno validità in base al Regolamento (UE) 20191157. Per gestire l’afflusso di richieste e garantire che nessuno si trovi scoperto davanti alla scadenza europea, l’amministrazione guidata da Gianpaolo Iacobini ha pianificato una serie di interventi straordinari. Il piano mira a snellire le procedure burocratiche attraverso l’organizzazione di giornate dedicate esclusivamente al rilascio del nuovo documento digitale, evitando così colli di bottiglia negli uffici comunali nei mesi estivi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Sezze, open day carte d’identità elettroniche: da maggio gli appuntamenti speciali per il rilascio della carta di identità elettronicaABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’avvicinarsi della scadenza fissata a livello nazionale per i documenti cartacei, il Comune di Sezze rafforza il...
Carta d’identità elettronica, Roma chiede correttivi alla piattaforma di prenotazione. Intanto proseguono gli open dayRoma Capitale torna a chiedere interventi tecnici sulla piattaforma nazionale utilizzata per prenotare gli appuntamenti per la Carta d’identità...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Calabria - Cassano dice addio alla carta d'identità cartacea: al via gli Open Day di maggio per il rilascio della CIE; Cassano all'Ionio, al via gli Open Day per la Carta d’Identità Elettronica; Cassano Ionio, riaprono i campetti di Doria: al via l’intesa con la Parrocchia San Domenico; Cassano Ionio, dalla Provincia 2 milioni per il ripristino delle strade: al via i lavori sulla Lauropoli-Sibari.
Cassano: al via gli Open Day per la richiesta della Carta d’identità elettronica CIEL’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio informa i cittadini che prenderanno il via gli Open Day dedicati alla richiesta della Carta d’Identità Elettronica (CIE), con l’obiettivo di facilitare ... sibarinet.it
L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Cassano all’Ionio desiderano esprimere un sentito ringraziamento alla APS Visit Sibaritide per il significativo gesto di solidarietà dimostrato nei confronti delle famiglie colpite dall’alluvione nella Piana di - facebook.com facebook