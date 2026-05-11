A Cassano All’Ionio si svolge il concorso Balconi in fiore, dedicato alla creazione di giardini cittadini. I partecipanti possono migliorare la posizione nella classifica finale condividendo le proprie creazioni su Facebook. Il regolamento del concorso prevede norme precise da rispettare per evitare l’esclusione. Le domande più frequenti riguardano le modalità di votazione tramite social e i requisiti necessari per partecipare senza rischiare di essere eliminati.

? Domande chiave Come possono i cittadini influenzare la classifica finale tramite Facebook?. Quali sono le regole rigide per non essere esclusi dal concorso?. Chi può partecipare oltre ai singoli residenti del centro storico?. Come influirà il colore dei balconi sul turismo estivo locale?.? In Breve Partecipazione aperta a cittadini, scuole, associazioni e comitati di quartiere di Cassano All'Ionio.. Votazione popolare su Facebook prevista tra l'8 e il 30 giugno 2026.. Scadenza tassativa per invio candidature e foto tramite sito o PEC entro 31 maggio 2026.. Collaborazione con la Consulta dei commercianti per favorire l'economia locale e il decoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassano All’Ionio: il concorso Balconi in fiore per un giardino urbano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Taranto lancia il concorso “Balconi Fioriti”, iniziativa per il decoro urbanoTarantini Time Quotidiano L’assessorato all’Ambiente del Comune di Taranto promuove il concorso a premi “Balconi Fioriti nel Borgo e Città Vecchia”,...

Perugia in fiore, al via il concorso per addobbare balconi, vie e quartieri. Il regolamentoTutto pronto per la sesta edizione di Perugia in Fiore (maggio-settembre 2026), evento che invita ad abbellire balconi, davanzali privati, dehors...

Argomenti più discussi: Speleologia a Cassano All’Ionio, al via il campo internazionale I Cuadène; I Cuadène - Calabria Straordinaria; I Cuadène 2026: a Cassano all'Ionio il campo internazionale di speleologia esplora le grotte del Pollino; Pnrr, 77mila euro al Comune di Cassano All'Ionio per la Transizione al Digitale. L'Ente tra i soli sei Comuni finanziati in Calabria: risorse destinate a migliorare l'interoperabilità delle piattaforme per la gestione e la formazione del personale nella gestione dei s.

Un punto ristoro per le Grotte di Sant’Angelo: il Comune di Cassano all’Ionio cerca gestori calabriadirettanews.com/2026/04/30/un-… via @CDNewsCalabria - x.com x.com