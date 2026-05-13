La bambina coinvolta nel caso Trevallion è stata dimessa dall'ospedale, ma il ricorso dei genitori contro la decisione del tribunale è stato respinto. I giudici dell'Aquila hanno ritenuto infondati i motivi presentati dai genitori, confermando la decisione precedente. Attualmente, resta da capire come il nuovo avvocato possa presentare un'ulteriore strategia legale per tentare di ribaltare la decisione.

? Domande chiave Come potrà il nuovo avvocato ribaltare la decisione del tribunale?. Perché i giudici dell'Aquila hanno respinto il ricorso dei genitori?. Quali sono le nuove strategie legali per il ricongiungimento familiare?. Cosa cambierà per la bambina dopo il diniego della Corte?.? In Breve Tribunale dell'Aquila respinge ricorso avvocati Femminella e Solinas contro ordinanza 6 marzo.. Nuova difesa affidata a Simone Pillon per ottenere ricongiungimento con i tre figli.. Bambina dimessa dopo una settimana di ricovero per patologia respiratoria a Vasto.. Separazione forzata tra madre e figli in corso da metà marzo scorso.. La piccola Trevallion è tornata nella struttura di Vasto dove vive con i fratelli, dopo essere stata dimessa dall’ospedale per una patologia respiratoria di natura probabilmente virale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Trevallion: la bambina è dimessa, ma il ricorso è respinto

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