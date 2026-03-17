Il Giudice Sportivo ha confermato il cartellino giallo mostrato a Wesley durante la partita tra Como e Roma, respingendo il ricorso presentato dal club giallorosso. La decisione rende ufficiale la sanzione, senza ulteriori modifiche o revisioni, e chiude definitivamente la questione. La sentenza è stata comunicata ufficialmente e il caso si conclude con questa conferma.

Il Giudice Sportivo ha ratificato ufficialmente la validità del cartellino giallo comminato a Wesley durante la sfida tra Como e Roma, respingendo con formula piena il ricorso presentato dal club giallorosso. La società capitolina aveva invocato l’applicazione dell’ articolo 61, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, ipotizzando un macroscopico scambio di persona nell’azione che ha portato alla sanzione. Tuttavia, l’esame approfondito delle immagini televisive e dei referti arbitrali ha confermato la correttezza della decisione assunta sul campo dal direttore di gara Davide Massa, blindando il provvedimento disciplinare nonostante le proteste della dirigenza ospite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caso Wesley, respinto il ricorso della Roma: confermato il giallo

Articoli correlati

Leggi anche: Caso Missiroli, respinto il ricorso della Procura che chiedeva il carcere per l'ex sindaco di Cervia

Agrigento: Tar dà ragione all’Asp, confermato l’appalto per lo smaltimento rifiuti sanitari a rischio. Ricorso respinto.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha confermato l'assegnazione del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio...

Tutto quello che riguarda Caso Wesley

Temi più discussi: Massa, un disastro totale: il rosso su Wesley è inesistente. Perché l'espulsione è inventata; Roma, Wesley in gruppo ma Soulé ancora no. Accordo Celik-Juve, Premier su Pellegrini; COMO-ROMA 2-1. La Roma crolla dopo l’espulsione di Wesley; Gasperini e la simulazione del Como sull'espulsione di Wesley: Non è la prima vota per loro, sono situazioni cercate.

Niente scambio di persona sul giallo a Wesley. Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della RomaGiocatori e allenatore squalificati, ma non solo. Nel comunicato del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 29^ giornata di Serie A, c'è. tuttomercatoweb.com

Roma, respinto il ricorso per errore tecnico dopo l'espulsione di WesleyC'è delusione in casa Roma per la sconfitta maturata domenica sul campo del Como dove i giallorossi hanno chiuso la partita in inferiorità numerica a causa dell'esplosione di Wesley per somma di ammon ... fantacalcio.it

#OpenVar, Tommasi commenta il caso #Wesley- #Diao: "Scelta dal campo sostenibile" #ASRoma x.com

Luca Marelli fa chiarezza sull’espulsione di Wesley in Como-Roma “Nel caso del primo giallo Diao ha molto spazio, l’ammonizione per SPA è automatica, quello con Wesley è un contatto basso non di grande entità ma è SPA e non tanto imprudenza. Anc - facebook.com facebook