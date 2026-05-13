Al Parlamento si sono svolte audizioni riguardanti il caso Savini-Fabbri, con l'interrogatorio di un testimone chiave. Durante l'udienza, è stato chiesto chi debba rendere conto della presenza del sindaco nell'auto coinvolta. Inoltre, si è discusso del motivo per cui la notizia dell’incidente sia stata comunicata con un ritardo che ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle informazioni fornite.

? Punti chiave Chi deve rispondere della presenza del sindaco nell'auto con la Savini?. Perché la notizia dell'incidente è stata gestita con un ritardo sospetto?. Come influisce questo caso sulla credibilità delle campagne sulla sicurezza stradale?. Quali conseguenze politiche avranno i ministri Salvini e Piantedosi dopo l'interrogazione?.? In Breve Interrogazione presentata dalla senatrice Ilaria Cucchi il 13 maggio 2026 al Senato.. Il capogruppo Fabio Anselmo ha già formalizzato critiche presso il Comune di Ferrara.. Dubbi sulla gestione informativa locale dopo l'incidente stradale avvenuto a Ferrara.. Richiesta di valutazione del ruolo del sindaco Alan Fabbri presente nell'auto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Savini-Fabbri: Cucchi interroga i Ministri al Senato

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